求職除了看薪水外，福利也是必須仔細確認的重點。就有網友路過一間小吃店，看到徵人啟事，還特別註明「享勞基法」，讓他疑惑「一般不是勞健保嗎」，引發熱議。

女網友在臉書社團「爆怨公社」貼出一張照片，表示北市某小吃店貼出徵人布條，開出正職月薪保底4萬的條件，後面更有大大的「享勞基法」4個字。

不少人留言嘲諷：「勞工基本該有的怎麼會用『享』字啊」、「把原本該給的說是福利，不愧是老闆」、「就代表沒有福利啊」、「歡迎來到現實社會，有勞基法就是一種員工福利」、「現在的公司徵人勞健保本來就該有，怎麼不乾脆說享薪水更好笑」、「看有沒有猴子說：不然你自己開店啊」。

但部分過來人紛紛留言挺店家：「勞基法範圍比勞健保大多了，休假跟加班費都有包含」、「你不知道照勞基法才是最難的吧」、「說勞基法基本的應該都還沒出社會吧」、「做小吃願意照勞基法走，老闆根本佛祖吧」、「自己去跑一圈就知道，哪家小吃跟你講勞基法的」、「南部一堆享勞健保，結果沒特休，加班費也被各種凹的」。