黃琮豪（左）、梁恩碩（右）挑戰網球混雙金牌。（資料照／鄭任南攝）

林昀儒。（資料照／中華奧會提供）

29日網球男雙莊吉生攜手許育修拿下金牌，為中華隊奪下第5金，加上英雄聯盟、「台灣蝶王」游泳200蝶式奪銀，丁華恬平衡木、女子10公尺手槍女團和許育修／詹皓晴網球混雙拿下銅牌，中華隊單日進帳1金、2銀、3銅，在獎牌榜上維持第8名次。

亞運網球在30日迎來最終賽程，女雙部分上演台灣內戰，賽場上合拍多年且默契十足的「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴交手賽會第8種子李亞軒／梁恩碩。而稍晚的混雙賽事，剛結束女雙的梁恩碩將合體黃琮豪，對陣印度組合博潘納（Rohan Bopanna）／博薩萊（Rutuja Bhosale），中華隊最大願望是帶走2金1銀，不過最差也會有1金1銀入袋。

中華桌球隊多位好手陸續出征8強賽事，女單部分，帶傷上陣的鄭怡靜將碰頭日本強敵早田希娜，陳思羽交手南韓第一女單申裕彬，而稍後陳思羽將和黃怡樺在女雙8強出戰。男雙則由莊智淵／林昀儒出擊，對陣地主梁靖崑／林高遠。莊智淵、林昀儒也將在男單8強出賽，對手分別是中國大陸球王樊振東、香港黃鎮廷。

奪得東京奧運51公斤級銅牌的拳擊女將黃筱雯，本屆亞運挑戰54公斤級，8強對陣地主選手常園，期待刷新個人在亞運最佳銅牌紀錄。小組賽拿下1勝1敗的中華男籃，則將和蒙古進行交戰，力保分組第2優勢。