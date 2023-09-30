中美晶片科技戰仍在升溫，華為推出新5G手機熱賣，外界解讀中芯國際有能力量產7奈米晶片。前立委郭正亮29日表示，美國對華為的技術突破，有點焦慮；比如華為可以做到7奈米，那麼7奈米晶片未來是不是可以允許賣給中國大陸。

郭正亮29日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，華為本來會超前部署一些重要的設備，可是極紫外光曝光機(EUV)專利實在太多了，華為可能部分有，但這並不等於可以做出光刻機，這是兩回事。因為只要申請那個專利，人家就知道你在幹嘛，因此他認為，華為不會去做光刻機，比較有可能是製造晶片，類似中芯國際那一種。

郭正亮指出，美國現在真的對華為的技術突破，有點焦慮，就是人家都做出來了，要不要就開放賣了？比如華為可以做到7奈米，7奈米晶片是不是就可以允許賣？高通就會去施壓，說人家都做出來了，我們的7奈米晶片卻還不能賣，這不是笑話嗎？那人家直接用他們自己做的就好了。一旦開放，台積電有7奈米晶片，也會得到好處。

郭正亮接著點出，美國現在正在醞釀一個對科技戰新的作法，可是方案還沒有出來。他們發現，中國大陸的技術，是沒辦法圍死的，比如它做出新的東西，要不要跟進呢？也就是說，未來有沒有可能會允許賣給中國大陸。