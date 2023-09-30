華為25日發表會再推頂級旗艦手機Mate60系列RS，零組件供應鏈齊聲同樂。不過同為手機晶片處理器大廠，聯發科、高通則嚴陣以待。華為不排除未來也會推出中低階5G手機晶片，深化鴻蒙系統生態系。前立委郭正亮29日在《頭條開講》節目強調，華為供應鏈90％以上都在大陸，一支爆紅時，產業鏈集體復活是必然的。所以美國開始有新思維，如高通承認鴻蒙，美國也急了，考慮是否賣大陸7奈米晶片，不然以後賣不出去。

「現在就是有點形勢逆轉，華為的產業鏈集體復活了！」郭正亮表示，因為華為的供應鏈大概90％以上都在大陸，如果一支爆紅，大家當然就跟著雞犬升天，這是必然的。美國現在開始有一些新的思維，例如高通他就認慫了，開始要來跟鴻蒙發展一些合作關係。而鴻蒙光是4.0就6000萬，整個鴻蒙系統大概有7億個平台，這當然是高通生意的目標。所以他現在就認，不是只有兩個作業系統，要認鴻蒙這個系統。

「另外一個更直接，就有人直接問：如果現在中國大陸7奈米都可以做，那美國7奈米乾脆就賣了吧？」郭正亮提到，這就好比我們做出雄二、雄三飛彈，美國魚叉飛彈就賣你！你都做出來了，我不賣你賣誰？任正非也講了大白話，他說，你不趕快賣，你以後就賣不出去！

「因為中國大陸未來做的7奈米，一定比你便宜！所以美國現在急了啦！」郭正亮強調，最近三星海力士記憶晶片，本來是延1年，現在傳出無限期，因為人家倉庫裡面都是晶片！你不讓我賣中國大陸，我以後怎麼辦？ASML在大陸也要擴充招人，他當然會想以中國大陸的技術突破，搞不好DUV明年就做出來了？你急不急？所以現在這個氛圍，美國也在思考他的科技戰要不要開始調整。

郭正亮直言，因為最代表性的就是華為，如果華為封不住，其他怎麼會封得住？因為華為這個難度是最高的。像中國大陸的監視器廠海康威視你去禁，全球市佔率照樣是60％！華為現在又回來提供他監視器的晶片，到時候連海康威視、大華這些監視器的晶片都是中國自己做的，你美國都拿不到生意，他照樣全世界賣得嚇嚇叫，不是自找麻煩嗎？「我覺得這種思維開始出現了！」