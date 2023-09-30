美國最大汽車工人工會－聯合汽車工會（UAW）擴大罷工施壓，今天增加約7000名成員加入抗議底特律3大汽車製造商的行列。
法新社報導，聯合汽車工會主席范恩（Shawn Fain）鼓勵福特汽車（Ford）和通用汽車（General Motors）在芝加哥和密西根的工人，參加針對底特律「三巨頭」汽車製造商—福特汽車（Ford）、通用汽車和斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）的首次聯合罷工，以爭取加薪和其他福利。
范恩今天稍早在YouTube發出的訊息中指出：「我請求福特在芝加哥組裝廠（工人）站出來加入罷工，我也請求通用的藍辛德爾塔鎮區（Lansing Delta Township）的工廠工人一起加入罷工。」
這波罷工如計畫於美東時間中午展開。
聯合汽車工會罷工的訴求是未來4年合約加薪4成，但3大汽車製造商同意加薪約2成。
今天的行動讓聯合汽車工會在全美21州參與罷工成員人數超過2萬5000人，相當於聯合汽車工會17%成員。
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