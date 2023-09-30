美國白宮今天指出，仍有可能避免政府關門，但要由強硬派共和黨議員來解決僵局。

法新社報導，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）局長楊恩（Shalanda Young）告訴記者：「還是有機會。」

楊恩表示：「我們還有一天半的時間可運作，我對達成協議仍抱持樂觀態度。」

她說，聯邦參議院已向聯邦眾議院共和黨人提出權宜之計。美國參議院昨天試圖推動一項跨黨派法案預算撥款法案，以防政府在10月1日關門。（譯者：徐睿承）1120930