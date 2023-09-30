英國倫敦發生嚴重醫療疏失，25歲男子華納（Joshua Warner）今年6月因頭痛、噁心超過2週，前去醫院就診並被診斷闌尾炎，但華納術後不僅沒好轉，進一步檢查雖發現腦部異常，醫師卻以「機器有問題」否定檢查結果。華納直到昏迷後轉院才確認罹患腦瘤，12天後不幸死亡。

據《每日郵報》報導，來自克雷福德（Crayford）的華納，當時前往達倫特峽谷醫院（Darent ValleyHospital）就醫，經電腦斷層診斷闌尾炎並切除，但他「術後幾小時」便因為不適再回去醫院。家屬悲傷透露，華納直到事後轉院，才檢查出大腦右側有顆巨大腫瘤，且已延伸到背部和腦幹。

更令家屬氣憤的是，該院醫師只用設備出問題就打發華納回家，華納母親佩特曼（Eve Pateman）怒斥醫院不只誤診，還曾指控服用含可待因（Codeine）藥物的兒子使用鴉片類毒品，院方甚至多次拒絕兒子的急診要求，導致華納延誤治療，幾週後在祖父母家浴室昏倒，轉送他院治療檢查。

華納9月確診中線神經膠細胞瘤（midline glioma）時，已因病程進入第4期，無法透過手術切除，且被判斷只剩3個月生命，比同病患者平均剩餘8至11個月生命短上許多，未料確診僅12天後就過世。

華納家屬已對誤診的達倫特峽谷醫院提出投訴，斥責院方誤診，誤認頭痛是闌尾的「牽涉痛」，又不認真看待患者表達「腸胃沒不適」，以及拒絕相信儀器數據。另當地國民保健署（NHS）機構傳出已介入調查。

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