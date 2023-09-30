美股早盤上漲，但因投資人憂心美國政府本週末可能關門，終場漲跌互見。

道瓊工業指數終場下跌158.84點，或0.47%，收在33507.50點。

標準普爾500指數下跌11.65點，或0.27%，收在4288.05點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲18.04點，或0.14%，收在13219.32點。

費城半導體指數上漲13.303點，或0.39%，收在3434.294點。（譯者：徐睿承）1120930