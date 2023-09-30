林心慈個性幽默逗趣，與學生互動良好，班級氣氛非常活潑。(圖／當事人IG、記者爆料網)

近日一段台中2名國中生打掃時跳起八家將，卻被老師瞪一眼秒乖的短片瘋傳網路，片中的女老師也因其氣質與美貌成為討論焦點，不少人更直呼「想重讀」，如今該名老師IG也被神出，本人更是大方接受訪問，表示自己「已有男友」，讓大家可以死心。

這名任職於光復國中的正妹老師名叫林心慈，身高168公分，今年36歲，她接受「記者爆料網」訪問時，坦言自己已有男友，開玩笑表示「請大家死心吧，但歡迎大家來學校當志工或拖地」。

林心慈目前在光復國中任教已經8年，幽默風趣的個性讓她和學生打成一片，時常對學生開玩笑說自己45歲，該放鬆就放鬆，該嚴格就嚴格的風格也讓她獲得學生敬重，班上一起拍攝許多抖音影片，氣氛相當良好。

林心慈說，現在社群影音對年輕人影響相當大，已經無法禁止，於是反過來在3年前開設班級抖音帳號，有合適題材就會拍攝，藉此教導學生使用社群互動的正確觀念。她也強調，拍攝的影片都有嚴格篩選過，絕不會損害校譽或學生觀念。

知道自己爆紅後，林心慈則維持一貫幽默風格，表示「年學校總量管制，但可以來就讀補校，或報名當志工到校拖地板」。