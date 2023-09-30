一名52歲男子近年來飽受更年期之苦，失眠、焦躁、勃起功能變差，但因不想吃藥，於是他透過減少應酬、地中海飲食、每周健身3次、周末爬山這4方式來改善整體健康，3個月後容光煥發、肌肉緊實、不在失眠、鮪魚肚也變小，性生活大幅改善。泌尿科醫師對於男子靠自我規劃及落實，就能在短時間內有此成效，相當讚賞。

林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦在其臉書粉專上分享上述案例。他表示，該名男子是一名科技公司主管，之前因經歷男性更年期，而飽受失眠、焦躁、情緒不穩、勃起功能變差，健檢紅字變多、鮪魚肚越來越大，侯鎮邦因此建議男子補充男性荷爾蒙，但男子不想用藥，想試試健康自然方式提升男性荷爾蒙。

男子告訴侯鎮邦，他採用4項計畫，1. 減少應酬， 如果必須喝酒，只喝少量紅酒；2. 飲食習慣改成地中海飲食；3. 不再去三溫暖，改去健身房，每周3次，每次1小時。4. 周末打小白球，或是去爬山， 讓身體曬太陽，多接觸大自然。

侯鎮邦表示，3個月後，男子回診時顯得容光煥發、皮膚黝黑、肌肉緊實，鮪魚肚也變小了。男子表示，在立志改變生活習慣後，精神變好，連失眠、肩頸痠痛，均已改善。此外，性生活也感受到明顯改善。

不過，男子的抽血報告顯示其男性荷爾蒙未顯著提升，因而相當失望。侯鎮邦表示，抽血數字只是供參考，個人真實感受更為重要，且男子因改變飲食生活，整體健康情形大幅改善。