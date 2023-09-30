簡嫚書在新戲《沒有你依然燦爛》演出命運多舛的江以晴，角色才第一集就面臨喪夫的意外。現實中，簡嫚書曾經歷過父母的離世，前年媽媽過世，她坦言，悲傷的情緒仍偶爾會突然冒出來，形式上的告別處理妥當了，但感情層面的告別卻是最難的事。也因為媽媽的離開，讓簡嫚書跟老公雲昌隆討論起死亡的話題。

角色不擅於情緒宣洩，簡嫚書在面對情緒時，也傾向自己消化。（圖／林士傑攝）

角色江以晴接連面對重大變故，沒有大哭大悲，責任感促使她必須快速面對生活的轉變。簡嫚書說，因為三個女主角各自面對著親人離開，必須要有不同表現方式，「不能讓觀眾覺得都好悲慘，跟導演聊的時候，就推論以晴不是很典型的宣洩，她反而有點情緒障礙，但她還是有傷要療癒。」如同前個世代的母親，為家庭而活、不表現脆弱，她覺得角色也是有這樣的特質。

簡嫚書前年經歷媽媽離世，從那一刻起，她明白，餘生就要與思念共處，「理性上處理程序沒有太困難，反而是妳心裡接受她不在了，那個才是要認真處理的，不是處理完流程就真正告別，沒有這麼容易，越親密就需要越長時間，我也不知道我到現在有沒有處理完。」剛開始，只要一想起媽媽，情緒就會排山倒海而來，兩年過去，悲傷仍會在不經意時襲來。

簡嫚書學習面對生命離開，前年媽媽過世，至今仍不時會感到悲傷。（圖／林士傑攝）

原來，面對死亡時，感情面之外的事大多只是雜事，簡嫚書便跟老公雲昌隆討論起死亡，不帶任何感情情緒，而是展開一段很理性的溝通，跟「杞人憂天」四字無關，只是預先釐清排除不必要的問題，「因為小孩還小，經濟跟資源不能沒有了，開始很理性談論，如果重病或是發生事情該怎麼處理，互相了解一下彼此的保險單，資料拿出來放在一個共同的位置，不會放在對方不知道的地方。」也趁機會了解彼此對於後事的想法，「我們都希望越簡單越好，應該採樹葬或花葬。」

10多年前，她曾經幫爸爸整理過遺物，她因此發現，多數物品在生命裡其實根本不重要，「人生最後就是剩下一小盒東西，平時會被封印起來，不會沒事拿出來，每次整理都會再精簡。透過這種整理，讓我思考人生會需要這麼多東西嗎？真正的記憶是留在心裡的片刻，不管好的或不好的，都是回憶。」就像媽媽離開時，原本她有考慮做骨灰飾品留念，「後來覺得，物品的紀念價值，其實沒辦法超越我們的關係。」