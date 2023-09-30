任賢齊在1990年成為歌手、音樂人，2023年推出新專輯《在路上》，橫跨33年的音樂維度，華語歌壇當真罕有，他自己都說了：「現在發專輯只是一個形式，因為好像也很少人會去買CD……」那到底唱的是什麼？他唱的是情歌，給自己的情歌、給想聽他唱歌的人的情歌，唱的是男人的浪漫情懷，總是昂首闊步。

「(專輯)發了之後，只是告訴大家一個整體的概念，然後可能大家對你整張專輯會有一個很清晰的風格的想法，他很完整的告訴大家你的態度是什麼、你的想法是什麼，可能是很完整的一個想像的概念吧。因為現在有很多歌手他是用單曲發行，然後也沒有像以前專輯製作了，除了整體風格之外，唱片封面的設計、整體的包裝宣傳的方向、加上歌手的形象，所以有很多歌你聽了滿好聽的，但不知道誰唱的、或者沒有這張專輯。」

（圖／許方正攝）

當年任賢齊製作音樂預算不高、資源不多，邊學邊做，根本不會寫歌該怎麼辦？開始分析和弦走法、音怎麼跑、用什麼樂器彈會更動人，沒錢請大牌音樂人，就跟製作人自己手把手成長，「我也覺得是一個很好的機會，讓我在第一張的時候，就開始知道怎麼樣去面對我接下來音樂人生」。

當年是小齊哥、現在看到他還是叫他小齊哥，只是哥的浪漫越來越灑脫自在，以前的作品編曲用合成的，精準但是少了點生命力，預算多了可以請鼓手吉他手加入，彈奏出想要的感覺，《在路上》專輯是隔了12年的作品，主打歌〈好久不見〉加入馬頭琴，音樂一響把整個氛圍拉到蒙古草原上，這都是冰冷的機器按鍵按不出來的。

「馬頭琴是蒙古族一個特有的民族樂器，在拉的時候有一種淒涼悲壯、跟那種感動，也很幸運我的製作人是跟我一起拍攝《披荊斬棘的哥哥》節目的夥伴郝雲，他的樂團裡面剛好有蒙古族的樂手，感覺彷彿我在一個草原或是戈壁灘，生了一堆篝火，然後三五好友，大家約好在哪裡見面、然後隨興地唱著歌、中間有一些編曲的吟唱，很像大家喝得有點微醺的時候，說話就開始拖拍啊、變慢啊，然後就有那種天南地北講得熱淚盈眶的激動，然後甚至會相擁而泣。」

（圖／許方正攝）

「我可以請那些樂手真實的表現出來，因為有些樂手他也有他自己的情感，你告訴他你要什麼的時候，一旦觸動他內心的一些某個柔軟的部分，他能夠憑藉他的技巧把它演奏出來。」這是屬於男人的情歌，其實在心裡不會埋很深，只看自己想不想展露出來。

以前做音樂時當然也是經歷過一些撞擊跟衝動，想嘗試的很多，跌倒的不在少數，慢慢累積人生的感受後，越來越知道自己要的是什麼，然後更精準、更確定，以前為了爭取預算（唱片公司給預算真的很重要），編了好幾個版本唱，當然就會多花錢，現在清晰了、熟悉了，可能還是會想接觸新的元素，就再找其他音樂人來合作，開發自己新的可能性，路還在繼續走，「以前可能就是那種感覺，好像機關槍連發打打看，打中了就中了，現在可能就是像狙擊槍，瞄準、然後調角度、調風向、精準地打它一槍」，聽到小齊哥講這句話的時候，腦中一度浮現他在杜琪峰電影的畫面……但不對，任賢齊的路，是從音樂開始的，雖然他的新專輯等了12年了……

（圖／許方正攝）

「當音樂人可以把自己想像的音樂給創造出來，但演員不是自己喔，所以你會去演別人，但是你同時會感受到別人的人生，他可以豐富你的感情、去幫助你接下來要表演的音樂，音樂也是一種表演，只是用音符跟旋律跟歌詞，所以歌手會用自己的方式去唱出你的風格，但是要想辦法跟觀眾接軌、去打動他的心，所以他有一些情感上的轉移，然後變成你自己的本位歌手的風格去唱出來，但演員你就要拋棄原來的自己、或是歌手的那種包袱，但是他可能又豐富了你在唱某一些……譬如舉例像什麼〈傷心太平洋〉啊，唱一些江湖邊緣的歌曲的時候，那種滄桑的感覺，我覺得是可以在一個人的身上相輔相成。」

演的時候成為別人，但唱的時候就是任賢齊，當演員跟歌手身分相遇的時候，也可能是衝撞、也可能是加乘，如何尋找出兩者之間的平衡……

（圖／許方正攝）

任賢齊

生日：6月23日

1990年推出首張個人專輯《再問一次》

1996年憑〈心太軟〉等作品登上事業高峰

1997年推出專輯《很受傷》、1998年《愛像太平洋》、EP〈對面的女孩看過來〉等作品創下高銷量

陸續推出《為愛走天涯》《飛鳥》《兩極》《如果沒有你》《不信邪》等專輯

2023年推出個人專輯《在路上》