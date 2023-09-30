今天台灣附近為東北風環境，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，尤其東北部有大雨機率，新竹以南多雲到晴，午後留意局部雷陣雨。第14號颱風「小犬」今凌晨2點生成，目前路徑往西、朝台灣方向前進，預估下周三至五（4至6日）影響最大；氣象專家提醒，要留意颱風與東北季風形成共伴效應，可能為東北部及北部帶來顯著降雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今明兩天微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，東半部有局部短暫雨，大台北局部地區偶有短暫雨；桃園以南晴時多雲，近山區午後有局部短暫陣雨。今各地氣溫：北部23至36度、中部24至35度、南部24至35度、東部24至34度。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，輕颱小犬系集平均路徑偏西進行，穿過巴士海峽，下周三至周五影響最大，影響程度將視颱風距離及強度而定。美國系集模式模擬則顯示，小犬也可能在距離呂宋島東方約1千里處向北迴轉遠離。

氣象粉專「林老師氣象站」發文指出，小犬對台灣天氣會有直接影響，若未來北方高壓強度持續維持，小犬路徑將再偏西；各國數值模式預測路徑將從巴士海峽附近通過，接近台灣海域的機會最大，甚至可能再向北或向南調整。

粉專提醒，秋季這種路徑的颱風對台灣影響相當大，不只迎風面東部風雨強，還要留意它與東北季風可能形成共伴效應，為東北部及北部帶來顯著降雨。