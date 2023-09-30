放假聚會不免喝酒紓壓，但狂歡後不免想要解酒讓精神體力恢復正常，網路上流傳的解酒偏方是否有用？藥師表示，其實這些偏方都無法有效加速代謝酒精，真的有效的是「等待」以及「多喝水」。

藥師廖偉呈在其臉書粉專「微笑藥師Phar.Smile」貼文表示，因人體代謝酒精的速度約每小時8～10c.c.，一瓶300c.c.的啤酒（酒精濃度3~5%），平均一瓶約有10c.c.的純酒精，完全代謝掉需要90分鐘，縱使什麼解酒妙方能加速30%代謝，也需要63分鐘才能代謝掉，根本不可能30分鐘快速解酒，讓酒測值掉到安全範圍，真正的解酒其實沒撇步，就是「等」與多喝水。

至於網路流傳的各種解酒秘招，廖偉呈表示，其實這些方法並非加速解酒，但可解除宿醉的不適。他舉例，1. 喝蜂蜜水：有助解除宿醉頭痛。2. 喝濃茶：單寧酸延緩酒精吸收，但小心酒精與茶都會傷胃。3. 喝咖啡：提振精神並加速利尿。4. 喝鹽水：補充電解質以減緩不適。5. 解酒液：維持肝臟正常代謝酒精能力。6. 生薑解酒：止酒醉嘔吐。7. 吃番茄：可緩解酒醉的頭暈症狀。

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