中秋節烤肉賞月，一名網友好奇詢問，在烤肉架放什麼食材會毀掉整爐烤肉，引起網友熱烈討論，其中雞腿和魚被瘋狂點名，不少過來人表示，不會烤的人，雞腿根本熟不了，然後魚皮會黏在烤肉網上，真的慘不忍睹。

一名網友昨天在PTT上分享，火鍋邪物是芋頭，只要在火鍋裡放了芋頭，整鍋直接毀掉，因此芋頭根本可以說是火鍋殺手，連假期間中秋烤肉正夯，讓他很好奇「烤肉邪物」會是什麼？在烤肉架上放什麼食材就會毀掉整爐？

貼文引起網友討論，其中最多人點名的是雞腿和魚類，「雞腿有夠難烤」、「應該是秋刀魚，遇到不會烤的，那網子直接毀掉」、「雞腿和雞翅要烤到好，蠻考驗功夫的」、「問就是秋刀魚」、「雞腿或是帶皮的魚」、「魚吧？應該說會黏在烤網上的都是雷」、「雞腿、雞翅、雞心，超難熟又容易焦」。

其餘被點名的地雷食材還有青椒、芋頭、奶油金針菇、米血糕、乾貨魷魚等。另有網友分享，曾遇到過一個奇葩將榴槤放到烤肉架上面烤，那個氣味真的永生難忘，而且之後放任何東西到那個烤架上，都是榴槤的味道，超級可怕。