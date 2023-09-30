天使隊球星大谷翔平本季達成一個東洋球員新紀錄：在大聯盟官方球衣銷售榜排名第1。根據聯盟與球員工會過去釋出的年度排名，這是大聯盟首度有日本球員佔據榜首。第2名為勇士隊小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），大谷是今年美聯MVP大熱門，小阿庫尼亞是國聯MVP頭號熱門，兩個聯盟最強的球星同時又是人氣王，事實上在球季的前半段小阿庫尼亞還是領先的，下半季才被大谷超車。

洋基球星賈吉（Aaron Judge）位居第3，教士隊小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）第4，道奇貝茲（Mookie Betts）第5，太空人艾爾圖維（Jose Altuve）第6，水手隊J-Rod第7，勇士歐森（Matt Olson）第8，太空人布瑞格曼（Alex Bregman）第9，天使隊卓奧特（Mike Trout）第10。

賈吉在2017年至2019年達成球衣銷售榜3連霸，貝茲從2020年開始稱霸，大谷在2018年、2021年兩度擠進前10，但是遠遠沒有今年這麼受歡迎。道奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）原先是近年唯一進入前10名的投手，現在還要加上一個大谷。不幸的是大谷翔平的偉大球季以受傷和手術做為結局，他到2025年之前無法投球，肯定會衝擊他的身價與明年球季的人氣。