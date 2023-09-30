2024大選外界高度期待在野合作，民眾黨總統參選人柯文哲競辦昨向國民黨總統參選人侯友宜下戰帖，主張用第三方民調推出在野最強人選，「輸的退選。」引發熱議。我國駐紐西蘭前代表介文汲昨(29日)在節目中分析，就他的觀察，兩個政黨最高層決策者，講話都很友善跟彈性，但很奇怪，這兩人以外的人講話火氣倒是很大、很衝，這是很奇怪現象。

介文汲29日在中視《庶民大頭家》中指出，兩個政黨結合，在世界各國都算是嚴肅談判，要透過有談判經驗的專業人員處理，要平心靜氣、很冷靜的解決一個個問題，不能有這種以力服人的過程，要講出道理、理論才能解決問題。就他的觀察，事實上這一次整個過程，兩個政黨最高層決策者，講話都很友善跟彈性，很奇怪，這兩人以外的人講話火氣倒是很大、很衝，這是很奇怪現象。

介文汲指出，兩個政黨可能裡面有不同聲音，但一切以雙方最高決策者話語為參考，不在談判過程的人講的話，聽聽參考就好，且目前這是選舉的大局，就是逼使兩個黨一定要合作，要不然兩個都也不要選了，「所以我覺得好事多磨」。他也認為，這個過程是台灣政治發展史上非常好的時機，不同政黨團結起來，不要靠交情要靠理性，像是德國政黨合作是要簽條約的，就是每一件事情連原則細節都講得清清楚楚，至於局外人喊話的話會徒增雙方支持者的反感。