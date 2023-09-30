一名家住台南市東區的83歲老婦，25日騎腳踏車出門後突然人間蒸發，家屬焦急不已，台南警消動員大批人力搜尋，終於在昨(30日)下午，在新化一處偏僻山區50公尺深谷內，發現她意識清醒靠坐在地上，僅有手部骨折，但老婦卻向消防人員表示，不知道自己為何會在該處，甚至如滑落的過程全都沒有記憶，過程相當離奇。

警方調查，住在台南市東區的黃姓老婦，25日傍晚騎車出門後就遲未返家，家屬報警協尋後，警方動用大批人力調閱路口監視器，發現她往新化方向騎去，而且知義山區騎，當地員警立刻通報消防局，動用大批人力搜尋。

昨天下午，警消在知義山區邊坡發現老婦人的腳踏車，研判她可能跌落深谷，於是下切往谷地搜尋，果然發現老婦靠座在山谷坡地底部，距離上方道路至少深達50米。

經搜救人員檢視，黃姓老婦身體虛弱無法行動，但意識相當清楚，她向搜救人員表示不清楚自己為什麼會騎到山區，連如何跌落深谷都沒印象，讓消防員相當驚訝。