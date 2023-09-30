中秋團圓難團「緣」。中國大陸一名男子在中秋節前1天，接到小弟代表3個弟弟們「中秋去你家裡團聚」電話，但被他悍然拒絕，因為弟弟們的不孝行為，已經沒必要跟他們用血親之情對待。

許明遠（化名）作為4兄弟長子，從小就順著爸媽退讓「給弟弟們優先」，甚至到了為節省家庭開銷，自己變成4兄弟最晚結婚程度。好在，他當時一度因為弟弟而主動分手的女友，願意等他並完成終身大事。

許明遠婚後與弟弟們達成「錢我出，換你們多照顧爸媽」協議，並在幾年內為爸媽花了20多萬（約新台幣近90萬），不時也會送禮給弟弟們與其家人。怎知，爸媽病逝後，打工維生的弟弟們就開始商量把老家賣掉，甚至嗆他「給爸媽養老你又沒出力，別來跟我們搶」、「如果你堅持要分，就太過分了」。

與3個弟弟打了一架的許明遠，認清了弟弟們嘴臉，從小順著爸媽忍讓弟弟，卻讓出不上進、靠打工養家，父母病故後私下分房，甚至認為他「沒出力」的自私3兄弟，這讓他決定要與弟弟們一刀兩斷，從此不再往來。