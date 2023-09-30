三上悠亞上月15日正式引退前，曾來台參加TRE台北國際成人展，一度掀起熱潮，而中華職棒味全龍日前宣布，10月8日將邀請三上悠亞來台開球，再度引起討論；有AV達人之稱的「一劍浣春秋」則認為，三上悠亞答應的原因不是為了錢，而是另有目的。

中職味全龍10月8日、10月9日將推出下半季強檔壓軸動漫聯名主題日，首戰跨海邀請三上悠亞到天母棒球場擔任開球嘉賓，並化身一日小龍女，首度站在職棒一、三壘應援舞台，為現場所有人帶來熱情的演出。

一劍浣春秋29日在《Play NO.1》網站表示，很多人得知三上悠亞將來台開球，想法不外乎是味全龍真有錢，請得到知名度很高的三上悠亞，但他不這麼認為，因為三上悠亞開的價碼若跟TRE台北國際成人展一樣，絕對沒有球團願意合作，所以他覺得三上悠亞可能只拿微薄的車馬費，主要目的是擴展人脈和經營正面的形象。

一劍浣春秋進一步分析，日本職棒球團絕對不會找曾是AV女優的三上悠亞開球，相較之下，台灣比日本的接受度更高，因此三上悠亞答應味全龍的背後目的，「簡單說就是在不做AV女優後進一步也拓展自己的人脈和商演範圍，為將來不再用『性感』兩字做生意做準備，而且不只是海外市場，為味全龍開球這事傳回日本也會對三上的形象有正面助益，或許也會有意想不到的商機出現，那都不是出場費能衡量的。」