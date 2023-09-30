民進黨總統參選人賴清德在民調中持續領先，當前大量的在野支持者盼望能夠「藍白合」，然而柯文哲競選辦公室發言人陳智菡昨（30）日卻表示，民眾黨主張用具有公信力的第三方民調，推派在野最強人選，輸的一方退選，引發網路熱議。對此，一份最新網路投票針對此事，詢問民眾到底誰才是在野的最強人選。

YouTube頻道《小馬36歲VlOG》昨（29）日發起網路投票，截至今早8點已經有超過1.2萬人參與。針對「陳智菡說：我們主張用具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選，輸的退選，真正達成政黨輪替、民主鞏固的目標」的題目，並列出3位參選人名單，詢問網友支持誰，結果顯示鴻海創辦人郭台銘僅僅只得到8%的支持度、國民黨總統參選人侯友宜則拿到22%、而有69%的民眾則是力挺民眾黨候選人柯文哲出戰2024。

對於上述民調，網友紛紛留言表示，「堅持投柯！」「輸的退選」、「現在就看泱泱大黨有沒有這膽量來接招，哈哈哈。老柯這招挺好的」、「不要認為自己民調高說些對自己有利的，如果到時柯的民調輸了，而且那一黨的市長跟立委多，民眾黨不要高估」、「柯是陽春總統，治理國家需要團隊。蔣經國，馬英九都是好總統。我還是要投國民黨」。

不過對於白營拋出民調定勝負、輸家退選的建議，侯友宜昨晚回應，大家有共同的理念與想法，了解人民的痛苦與需要，他參選目的就是為了保家衛國、實現政黨輪替，換一個清廉有效率的政府。