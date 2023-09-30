提到會與藥物交互作用的水果，一般會想到柚子與葡萄柚，藥師表示，除了這2種水果，其他水果或果汁也可能對藥物產生許多的影響，包括蘋果汁、柳橙汁、葡萄汁，會降低藥物效果，甚至會增加治療失敗與細菌抗藥性的風險，民眾服藥時要謹慎考慮果汁的攝取。

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲在其臉書粉專表示，藥物和果汁的交互作用並非一定有害，有些情況下可能有正面效益，例如檸檬汁可能會增強顯影劑99mTc-tetrofosmin的作用；藍莓汁可能提高免疫調節藥物Etanercept的效力並減少副作用；小麥草汁有助於減輕部分化療藥物（如Fluorouracil、Adriamycin和Cyclophosphamide）的副作用等。

但是有3種果汁容易與藥物產生交互作用：

1. 蘋果汁：

蘋果汁的攝取可能大幅影響藥物的生物利用度和效力，例如抗組織胺Fexofenadine、降血壓藥Aliskiren和Atenolol等。蘋果汁可能導致藥物生物利用度明顯下降，進而影響其治療效果。

2. 柳橙汁：

柳橙汁對多種藥物也有類似的影響，包括降血壓藥Aliskiren和Atenolol、過敏用藥欣流（Montelukast）、骨鬆用藥Alendronate和抗生素Clofazimine等。攝取柳橙汁可能使這些藥物的生物利用度明顯下降，進而減弱其療效。

此外，柳橙汁會大幅降低抗生素Fluoroquinolones的生物利用度，增加治療失敗和細菌抗藥性的風險。對於含鋁的胃藥，柳橙汁則會增加吸收，進一步增加鋁的毒性風險。

3. 葡萄汁：

葡萄汁可能明顯影響免疫調節藥物Cyclosporine的生物利用度，增加治療的潛在風險。