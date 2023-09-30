大聯盟本季做出多項規則修改，總計現場觀眾突破7000萬人次，這是2017年以來最多，也是疫情爆發之後的新高。大聯盟老總曼佛雷德（Rob Manfred）對這個數字很滿意，歸功於他們的新政策增加比賽可看性：「回復到7000萬人次是我們的一個成就，我相信這是今年季後賽新制、合理的賽程、規則改變帶來的效益。」

季後賽席位擴充，半數球隊在例行賽尾端繼續激烈廝殺，減少垃圾時間。投球計時器、延長賽突破僵局收到效果，平均比賽時間從3個小時降到2小時38分。

不過大聯盟距離回到疫情前的盛況還有一段路要走，2007年他們場均超過3.2萬觀眾，在2017年之後跌破3萬。除了徹底擺爛的運動家拖累票房，曼佛雷德指出有些大城市球隊的球場不夠大也是原因。

另一項成功的革新是門票數位化達到92%，觀眾不再持實體門票，直接以手機掃描就能進場，無須擔心弄丟門票。費城人主場「市民銀行球場」還在一壘區的入口試行臉部辨識功能Go-Ahead Entry，持有數位門票的成年觀眾預先把臉部近照上傳到伺服器，進入球場時不必拿出手機，直接大搖大擺走進場就可以，電腦會辨識你已經買了票，預計明年球季會有更多球隊使用。