不少人羨慕老師薪水高，還可以和學生一起放寒暑假，不過一名男網友表示，老婆是國小老師，每天早出晚歸，回到家還要處理作業，假日要備課，寒暑假其實也常在學校工作，另外還要面對恐龍家長。他直言，對於有責任心的老師，這份工作不會輕鬆，「只有擺爛的老師才覺得爽」。

一名網友日前在批踢踢發文表示，教師甄試門檻不低，錄取率不到5％，不過剛入行薪水只有4萬出頭，隨著年資、職等累積，「做到頂年薪也才100萬多一些」，不解為什麼那麼多人搶著考。

貼文曝光後引起許多討論，大多網友都認為，「等你課教熟了以後又沒接行政，寒暑假不用備課，根本爽得要命」、「年薪百萬、放寒暑假」、「以前出國跟到老師團，每個都說很爽。」

這篇貼文也釣出一名教師眷屬回應，他說老婆是國小老師，現在職等330，月薪6萬出頭，不含課後加班費，每天早上7點半就要到學校，晚上7點才回到家，假日也要忙學校的事情，很少有完整的周末。

原PO接著表示，最讓人羨慕的寒暑假，其實大多都在學校工作，像是課輔或值行政班；另外還常常回覆家長LINE訊息，甚至應付恐龍家長，他直言「只有擺爛的老師會覺得這份工作爽，我自己在外商公司上班，都覺得我工作比較輕鬆。」