隨著中方快馬加鞭發展航母，先前一提到神祕的FC-31「鶻鷹」/殲-35，就令人聯想起新型艦載戰機，但如今出現的影片卻似乎顯示，它有了供空軍用的新型陸基版。

據《動力》（The Drive）網29日報導，先前FC-31陸基版出現時，廣泛認為，它主要是供出口。然而，新影像卻引發傳聞說，中國可能仍在研發它的陸基版，而目標很可能是中方空軍和外國顧客。從螢幕擷取、近日在微博上張貼的圖像顯示，這可能是修改過的原型機。

最初部分評論員認為，這是在瀋陽上空首飛的新型殲-35艦載版原型戰機。而另一張稍後張貼在微博，但略清晰的照片公開後，又陸續出現了其他照片。其中有一張甚至顯示，有1架雙座殲-16正貼身伴飛。

而主張這是新型或修改版的人，主要是以它和殲-35艦載版的機翼比較為根據。從照片上看來，新型殲-35的機翼較小，顯示水平尾翼面不再以同樣的方式「切入」機翼。事實上，這或許的確顯示，它是陸基版。同樣的，美國海軍針對航母設計的F-35C隱形艦載戰機的機翼，也明顯地比陸基的F-35A來得大。

And again new images were leaked showing the alleged new J-35 prototype together with the J-16.



(Images via @伏尔戈星图 from Weibo) pic.twitter.com/kFzIv6A5g6 — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) September 28, 2023

然而，令人納悶的是，中方空軍正忙著採購殲-20隱形戰鬥機，還有必要研製新型陸基版FC-31/殲-35戰機嗎？而專門研究中方戰機的德國專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）認為，雖然中方空軍殲-20，同時下一代戰機很可能會是由雙座殲-20S主導的無人機，但研製較小、較輕，價格也較經濟實惠的隱形戰機來搭配，甚至汰換較早期的殲-10和殲-11，應該說得通。

不過，也有人認為，新出現的殲-35是第3版原型艦載機，而這意味它還在就機翼和尾翼等方面進行某些修改，