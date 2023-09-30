2024總統大選「藍白合」風聲不斷，民眾黨柯文哲競選辦公室發言人陳智菡昨(29日)拋出「第三方民調，推出在野最強人選，輸的退選」震撼彈；媒體人謝寒冰昨在節目中分析，這個東西要可行也很困難，因為以前柯只是一個人，但柯現在變成一個黨，要跟國民黨之間直接民調PK，然後輸的整個黨下去，這個可能性很低。

謝寒冰在《庶民大頭家》中分析，這大概只是民眾黨內部的其中一個辦法而已，問題是剛好在柯P講完藍白合之後，那這次柯P的意思嗎?沒有人知道，可是事情沒有這麼簡單，它就是先丟東西出來，看國民黨怎麼回應。

謝寒冰進一步指出，陳智菡提出這個東西要可行也很困難，因為以前柯P只是一個人，在跟民進黨合作，問題很少，但柯現在變成一個黨，要跟國民黨之間直接民調PK，然後輸的整個黨下去，這個可能性很低，而且說真的，中間問題重重，譬如說第三方公正單位怎麼決定?中間細節非常多，柯P他們既然拋出了一個東西，國民黨也該給一個進程。

至於藍白何時合？謝寒冰判斷，10月可能來不及了，因為柯P要出國，兩黨要合不單是總統，還是有很多不同差異要怎麼審核跟團結，在10月可能搞不定。