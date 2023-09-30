不少年輕人抱怨台灣低薪難存活，但一位女網友表示，她最近在找工作，滑人力銀行發現許多工作的起薪都變高了，以前多是28000元起跳，現在一堆工作的起薪都是33000元，讓她很驚訝，也引起網友討論，不少苦主表示，這都是開高一點騙你去面試，然後實際談下來的薪水根本不是這樣。

一名女網友日前在Dcard上發文表示，她最近在人力銀行上面找工作，意外發現很多工作的起薪似乎都變高了，以前大多是開28000元，但現在的薪資大多落在33000到36000元，甚至還有工作開到38000元，難道老闆願意給更高的起薪了？

貼文引起網友討論，不少過來人搖頭直呼，原PO太天真了，改高薪水，只不過是為了吸引人來應徵工作，實際面試談的薪水根本就不是這樣。「開高一點，騙你去面試，核薪後給低」、「台灣真的詐欺鬼島」、「騙你去面試，上次遇到開32000元，去面試變27000」、「找不到人了，只能抬高」。

另有苦主分享，她最近去面試一間公司，當初在人力銀行上看到徵才訊息，每個月薪資35000到40000元，面試的時候她提到期望薪資為38000元，結果實際收到的卻只有35000元。