小犬颱風今天凌晨生成，氣象專家表示，小犬強度逐漸增強，可能茁壯成為「中犬」甚至「猛獸」；下周一（10月2日）開始轉向西北西移動，大致趨向巴士海峽，最快下周二（3日）發布海上颱風警報，下周三至五（4至6日）距離台灣最近，不排除從東部登陸。

彭啟明今天在臉書發文表示，小犬颱風今明兩天將向北北西移動，強度逐漸增強，下周一開始轉向西北西，大致趨向巴士海峽，最快可能在下周二晚間發布海上颱風警報，下周三到周五之間通過巴士海峽、向西移動，不過動態變化仍大，應密切觀察。

氣象粉專「觀氣象看天氣」也指出，接下來小犬會在海洋熱含量偏高的海域逐漸茁壯成為「中犬」，增強速度快的話不排除發展成一隻「猛獸」。

依照目前各國的預測路徑，小犬下周三將來到台灣東南方至巴士海峽附近海域，會偏北從東部登陸或偏西通過巴士海峽仍有變數；確定的是下周三起東半部雨勢會逐漸加大，後續要觀察是否會有共伴效應，為東北部、北部帶來劇烈降雨。