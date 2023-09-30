人氣女團BLACKPINK成員Lisa日前宣布參加巴黎瘋馬秀（Crazy Horse），由於該表演以大尺度服裝聞名，引發許多爭議，而前晚Lisa首度登台，網友事後透露Lisa的服裝與其他舞者不同，並無露點，當天她換了4套服裝，每套都相當性感火辣，影片引來瘋傳，而昨(29日)Lisa繼續參與第二場瘋馬秀，民眾直擊Angelababy、和被封「最美妃子」的張嘉倪也現身朝聖。

26歲的BLACKPINK成員Lisa於28日起參加一連五場的巴黎瘋馬秀（Crazy Horse），門票最高被炒到接近台幣44萬，據參加首場的觀眾描述，Lisa當晚的服裝明顯比其他人保守，雖然也有脫衣環節，但防護措施做得很好，而成員BLACKPINK成員Jisoo、Rosé、緋聞男友LVMH集團三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）全家都到場力挺，Lisa結束工作後還親切與在外守候的粉絲道別、簽名，看來心情不受外界反對聲浪影響。

有網友描述，瘋馬秀安檢相當嚴格，進去前必須核對護照，手機也必須放在特殊密封的袋子中，嚴禁偷拍，但還是有網友「闖關」成功，網上因此流出場內所播Lisa的定裝短片，四套造型都相當驚艷，分別是OL裝、比基尼軍裝、性感睡衣裝、還有類似真空泳裝的造型，大秀好身材。

昨晚Lisa參與的瘋馬秀來到第二場，她也在開場前曬出和隊友的合影與自己在場內的背影照，網上有人分享看到大陸女星Angelababy、張嘉倪現身，並在門口打卡拍照，引來網友兩極回應說：「怎麼還趕上去」、「那以前為什麼沒有內地明星去看呢，證明透過lisa這次確實是讓這個秀擴大了影響力、知名度」、「這很難評，她真的看自己的口碑太好了，她都不上網看看輿論的嗎」、「看看網友會不會像罵兩個隊友一樣罵張嘉倪」。