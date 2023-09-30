屏東市和平、光復路口昨天清晨發生街頭掃射槍擊。開BMW的31歲沈男當街遭搭乘馬自達的張姓槍手攔車，正面對決連開至少16槍，導致BMW引擎蓋、擋風玻璃瞬間成「蜂窩」都是彈孔，沈男則左手臂中彈。沈男向警方表示，她認識開槍的張姓槍手，因兩人早有嫌隙，昨天又酒後口角，未料卻遭到對方攔路開槍，目前張男仍逃逸中。

據了解，張嫌與沈男互相認識，但因先前有口角糾紛，2人早已互看不順眼，29日清晨5時許，酒後又起爭執的2人，一前一後開車行經屏東市和平路時，坐在副駕駛座的張嫌突然指示駕駛超車沈男將其攔下，張嫌隨後下車對著BMW開槍。

搭乘馬自達的槍手攔下BMW 狂轟16槍，讓BMW瞬間成蜂窩。((戴志揚翻攝)

據周邊監視器顯示，張嫌對著百萬名車開槍不手軟，現場至少出現16聲槍響，且BMW的引擎蓋還疑似冒出白煙，隨後便見沈男撞開小客車逃命。沈男左手臂中彈，在友人的陪同下自行就醫，無生命大礙。

警方獲報到場後，現場並未發現彈孔，但有在和平路的分隔島旁發現10枚彈殼，經訪查後，得知受傷的沈男已就醫，隨即查扣被害車輛，經鑑識人員採證後發現，BMW的引擎蓋及擋風玻璃有如「蜂窩」，總共有14個彈孔。

昨天中午，專案小組已將作案車輛的車主帶回問訊，下午則在建南路找到作案車輛，已成立專案小組調閱周邊監視器，正全力追緝槍手張嫌以及司機，目前有鎖定的對象，至於開槍動機、是否針對性尋仇，都有待釐清。

據悉，張嫌是屏東市歸來人，曾從事砂石業及殯葬業，近來都在屏東市大埔地區一帶活動。因開槍當下是清晨，附近不少住戶都被嚇醒，有的還以為是宮廟一大早在放鞭炮，不料竟然是發生槍擊，住戶驚訝道，沒想到連假首日就不平靜，不過好險發生當時路上都沒有人，沒波及無辜。