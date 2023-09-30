【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市觀光旅遊局「微笑山線」旅遊品牌，今年延續品牌精神「好好．在山中」，帶著遊客打開五感，感受新北家山四季晴雨的變化，將於10/14鶯歌百年大榕樹舉辦「秋收之宴」大地餐食活動，活動與當代採集團體「雜草稍慢」及私廚團隊「一味私」攜手合作，從自然風景到飲食體驗，深度探索新北家山的秋日風景。

▲感受鶯歌百年大榕樹的奇幻魅力。 圖：新北市觀光旅遊局／提供

「秋收之宴」大地餐食活動將由採集藝術家以平衡生態的野採方式，帶領遊客觀察自然山野中的野生植物。活動以引導遊客從靜心與山林連結開始，覺察鶯歌百年大榕樹的奇幻魅力，認識山徑旁各種不起眼的野生花草。私廚團隊也將與鶯歌秦佳圓有機農場合作，精心特製結合在地食材與秋日節氣的「微笑山線節氣餐盒」，帶著民眾品嚐微笑山線的風土滋味，透過味覺認識微笑山線。

▲由當代採集團體帶領遊客走進微笑山線，透過雜草採集認識這片土地，並且享受新北家山的美好。 圖：新北市觀光旅遊局／提供

「秋收之宴」大地餐食活動即起開放報名，名額有限，報名請至相關網站查詢。除此之外，微笑山線今年還會陸續推出精彩豐富的山林體驗活動，可持續關注新北市觀光旅遊網。

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