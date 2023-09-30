藝人吳奇隆35年前以偶像團體「小虎隊」出道，俊俏外貌加上精湛舞藝，風靡萬千少女，近年更以《步步驚心》四爺一角再攀事業巔峰，昨(29日)正逢中秋團圓夜，他也曬出「一字馬」的影片祝賀所有人佳節愉快，掀起網友熱議。

吳奇隆在微博曬出19秒影片，只見他身處於沙漠中，身穿藍色外套搭配黑色牛仔褲及長靴，背景音樂則是搭配成名曲《追風英雄》，接著騰空一跳，在半空中俐落做出「一字馬」的動作，以帥氣姿勢落地，展現寶刀未老的矯健身手，最後更是面帶微笑，臉不紅氣不喘的跑向鏡頭前方，讓人難以相信他已經年過半百。

吳奇隆大展身手影片曝光後，吸引上千粉絲朝聖，紛紛湧入留言：「我的追風少年，何時能在看到你開演唱會」、「在沙漠跳一字馬太累了，記得吃月餅」、「老大中秋節快樂，吃了月餅沒」、「我想看你表演邊吃月餅，邊做一字馬」、「追風少年這首歌根本是回憶殺」，對於有人詢問：「喜歡吃什麼口味的月餅」，他則是回覆：「太肥」，可見為了維持身材還是有做嚴格飲食控管。

吳奇隆及劉詩詩屢傳婚變。（圖／吳奇隆微博）

吳奇隆與劉詩詩2015年領證結婚後，由於各自忙於事業，平時就是聚少離多的狀態，導致婚變傳聞甚囂塵上，不過大陸資深狗仔劉大錘，先前罕見發聲幫忙闢謠，指出兩人並沒有離婚，才讓粉絲放下心中一顆大石頭。