警方攔檢1輛價值千萬的賓士G63疑似違規，聯合稽查站發現引擎聲符合規定，但駕駛陳男過去酒駕駕照、牌照被吊銷、該車違法懸掛他車車牌上路，員警依法開出6張罰單。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

警方攔檢1輛價值千萬的賓士G63疑似違規，聯合稽查站發現引擎聲符合規定，但駕駛陳男過去酒駕駕照、牌照被吊銷、該車違法懸掛他車車牌上路，員警依法開出6張罰單。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

中市警察局第六分局28日晚上執行取締酒駕及環警監聯合稽查勤務，攔檢1輛價值千萬的賓士G63疑似違規，聯合稽查站發現引擎聲符合規定，但駕駛陳男過去酒駕駕照、牌照被吊銷、該車違法懸掛他車車牌上路，員警依法開出6張罰單，同時吊扣牌照並將車輛移置保管。

西屯派出所員警28日晚上9點20分左右執行中秋連假期間取締酒駕勤務，在惠中路與市政北一路口盤查車輛時，攔查42歲陳男駕駛的千萬賓士G63，發現疑似有噪音違規情事，經帶往聯合稽查站檢查，車輛引擎聲雖符合規定，但警方查出陳男因酒駕被吊銷駕照卻仍駕駛該車，更誇張的是，該車違規懸掛他車車牌上路。

警方指出，陳男行為明顯違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第5款及第6款、第21條第1項第4款、第3項及第6項等，共計6項違規情事，員警依法製單舉發、吊扣車牌並將車輛移置保管，以維護交通安全。

第六分局分局長賈立民表示，9月是交通部推行的交通安全月，且適逢中秋連假期間，警方持續執行取締酒後駕車勤務，讓市民有安全的交通環境，安心過佳節。