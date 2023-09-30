滑輪溜冰30日在錢塘輪滑中心登場，中華隊楊合貞、施沛妤參加女子10000公尺計分淘汰賽。楊合貞開賽不久即取得領先，壓過南韓女將柳佳嵐、李瑟，不過施沛妤迎頭趕上以總分21分成為金牌，楊合貞18分銀牌，柳佳嵐14分銅牌。

總時間方面，施沛妤17分23秒219，楊合貞17分23秒879，柳佳嵐17分23秒416。包括李瑟在內，全場有能力摘牌的也就這4位女將，中華隊兩人正好就贏過南韓兩人。滑輪溜冰是台灣極力向外推廣的競賽項目，也是2017年台北世大運的中華隊金庫。

楊合貞預告這是她生涯最後一次參加亞運，她高掛輪鞋之前的最大心願就是在亞運摘金，完成自己的「金牌大滿貫」。楊合貞在台北世大運勇奪5面金牌，上屆雅加達亞運在女子20公里公路賽銅牌。這次楊合貞為中華隊再添獎牌，可惜還是沒有摘金，「銀恨」輸給同胞施沛妤，兩人將於10月2日登場的女子3000公尺接力賽聯手爭金。