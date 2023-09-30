根據國道即時路況顯示，今天上午國道大致順暢，不過，預估1南向楊梅到新竹等7路段，仍有可能湧現車潮造成壅塞，提醒民眾留意最新路況資訊。

根據國道即時路況顯示，今天上午9時國道大致順暢，多數路段都能維持時速80公里以上，零星車多路段也都在60公里以上。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，預估今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統、北向圓山到大華系統；國3南向土城到關西、快官到霧峰；國5南向南港系統到頭城、北向宜蘭到坪林等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發；國5南向用路人建議於下午5時後出發，另國5北向用路人建議於上午9時前出發。

國道今天疏導措施包含清晨5時到中午12時封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口、中午12時到晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、下午1時到晚間6時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、單一費率、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。