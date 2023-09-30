台灣民意基金會日前公布9月的2024總統大選最新民調，結果為民進黨參選人賴清德獲得33.4%的支持度、民眾黨參選人柯文哲占27.4%、國民黨參選人侯友宜則占17.2%。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆近日在節目上分析，近期進口蛋爭議持續延燒，造成賴清德重挫，如果類似的情況到選前再爆發一次，「那事情就大條了」！

游盈隆近日在節目《新聞千里馬》中指出，進口雞蛋這些爭議，帶出來很多問題，慢慢結晶化後，碰到人民道德底線，就像上次學倫案府院黨也沒有這種認知，那時候總統蔡英文在中執會下令要力挺新竹市前市長林智堅的清白，自己當初就講會變成核彈級風暴，結果一一應驗。

游盈隆進一步強調，「我覺得我們蔡政府比較缺乏這種預期民意的反應，碰到了問題也不會是他們的問題，這就是前農業部長陳吉仲下台的心情寫照。」游還稱，針對進口蛋議題，蔡政府現在是挑戰，不應該發生的事情發生了，政府欠民眾一個交代，但到目前就是含糊回應，可能是沒辦法講清楚，或是講清楚就更糟，只能抱持頭過身就過，僥倖的心態，「如同當時學論案一般，民進黨挑戰，就是死路一條。」

回到2024總統選情，游盈隆分析，賴清德經過8月的風光，到了9月重挫10個百分點，僅領先柯文哲6個百分點，經此一役，恐怕未來對很多事情會更小心翼翼，「且若類似的爭議再爆發一次，那跟柯文哲的民調對比恐怕會縮短到28%對27%，那事情就大條了，怎麼樣重整旗鼓，然後重新布局，知道未爆彈在哪裡，對賴清德來說很重要。」此外，游還提到，「現在九月民調重新洗牌了，像是回到今年三月的狀況。」