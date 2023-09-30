中秋連假高鐵擠爆，一名網友表示，除了連假之外，每天上下班搭高鐵也都擠到不行，周末晚上的自由座更是直接爆滿，還有自由座的乘客會偷偷擠到對號座車廂，讓他想去上廁所都有困難，對此，他忍不住感嘆說「高鐵的品質是不是變差了？」引起網友討論。

一名網友在PTT上發文表示，最近看到很多人討論高鐵品質變低了，現在一堆人來擠高鐵，每天上下班時間的高鐵都擠到爆，周末晚上的自由座也是直接爆滿，甚至還有買自由座的人跑來對號座車廂擠，讓他無奈直呼，明明就花錢買了對號座，卻因為這些人讓他想去上廁所都有困難。

原PO表示，最扯的是中秋節等連假，甚至連商務艙都有自由座的旅客偷偷擠進去，讓他看了猛搖頭，直呼現在全台通勤族都搭高鐵，反而台鐵沒什麼人搭。

貼文引起網友討論，「就台鐵品質不高，只好來擠高鐵啊，再怎麼擠我都省時又兼顧品質」、「以這10年台灣薪資、物價上漲的幅度來看，高鐵票價真的很划算」、「台灣人寧願花錢來買時間」、「如果哪天TPASS有高鐵的話，保證路都沒得走。」

不過也有網友吐槽說，原PO是不是活在平行時空，台鐵明明人還是一堆，通勤時段擠到不行。「台鐵還是很多人，只是沒以前塞」、「台鐵也是塞爆」、「台鐵明明也是塞滿滿的人」。