蘇格蘭警方說，兩列火車今天在蘇格蘭高地的阿維摩爾（Aviemore）火車站發生碰撞，其中一列是知名的「飛天蘇格蘭人號」（Flying Scotsman），這起事故造成數人受傷。
法新社報導，這起事故發生在斯特拉斯佩鐵路（Strathspey Railway）上，涉及一節固定車廂和站內另一列火車。斯特拉斯佩鐵路是一條傳統鐵路，不屬於大眾運輸公共服務系統。
大英鐵路博物館（National Railway Museum）表示，涉及事故的其中一列火車是有百年歷史的「飛天蘇格蘭人號」，它曾打破紀錄，成為第一列時速超過100英里（約161公里）的蒸汽火車。
擁有「飛天蘇格蘭人號」的大英鐵路博物館發布聲明表示：「我們可以證實，阿維摩爾車站的調車事故與『飛天蘇格蘭人號』蒸汽火車有關。」
蘇格蘭警察局（Police Scotland）在聲明中表示：「有2人被送到瑞格摩爾醫院（Raigmore Hospital），其餘部分乘客則就地接受救治，調查正在進行。」
聲明提到，兩列火車在當地時間晚上7時左右於阿維摩爾車站內撞上，這座車站位於倫敦北方約965公里處。
蘇格蘭鐵路公司（ScotRail）在前身為推特（Twitter）的社群平台X上表示：「由於緊急服務單位正在因應一起主線附近的私有鐵路發生的事故，我們目前無法在他們作業期間讓任何火車通過阿維摩爾車站。」（譯者：曾依璇/核稿：張茗喧）1120930
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