香港信報報導，措施顯示，從五個方面提出30條推動旅遊業高品質發展的工作措施，指出要擴大優質旅遊產品和服務供給，規範旅遊市場秩序，激發旅遊消費需求，改善旅遊消費環境。還要完善消費惠民政策，調整優化景區管理，完善旅遊交通服務，有序發展夜間經濟，並完善入境旅遊服務，優化離境退稅服務。

措施要求，用好各相關管道財政資金，加強政策協調配合，把旅遊領域符合條件的項目納入地方政府專項債券支持範圍。優化信貸管理，豐富信貸產品，支持旅遊設施建設營運。