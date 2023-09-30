香港信報報導，香港國泰航空公告顯示，飛機基本價格包括機身價格、附加部件價格及發動機價格。飛機基本價格約46.6億美元，空中巴士就上述飛機給予CPAS大幅價格優惠，可用於支付相關費用。上述飛機預期將於2029年底前付運。

摩根士丹利日前報告指出，國泰航空8月旺季需求穩定，並予「增持」評等，目標價12港幣。該公司供需持續改善，貨運需求較上月維持穩定，電商活動活躍繼續支持物流表現。另引述國泰高層指出，9月學生需求成長，對2023年剩餘時間看法樂觀，運力持續增加，貨運需求因促銷活動自第四季起加快。

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