日前有網友在網路上貼文提及買到黑綠色的雞蛋，未料卻遭農業部等認定刻意散播虛假訊息，向警方報案；該網友經詢問後被以妨害名譽罪嫌送辦。對此，前國民黨立委林郁方昨（29）日認為，「這是政府對自己沒有信心」。

林郁方昨在政論節目《少康戰情室》中提到，民眾認為蛋有問題，因此想檢舉、公布，行政部門責任應是與該民眾對話、澄清，甚至能請該民眾到農業部開記者會當場對峙。然而，行政部門沒能力處理這件事，還丟給司法單位，浪費司法資源，此事讓林郁方不禁感嘆在台灣當檢察官、法官會累得半死，許多政府可解決的小事情，都丟給司法單位。

林郁方進一步表示，對於這樣的事情，包括總統蔡英文、行政院長陳建仁或任何部長，可以出來說這事是一個誤解或可以處理這個問題，而非交代一下就把民眾法辦，「這是一個政府對自己沒有信心」。

林郁方直言，若政府有信心就把事情解釋清楚，如今卻搞到台灣沒有言論自由。他重申，這不是一個能幹政府應該做的事，包括美國政府或任何民主國家政府，很少看到會因為這種小事把民眾法辦。