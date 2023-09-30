法籍交換生在觀霧森林瀑布步道摔傷昏迷，保七觀霧小隊救援送醫。（保七總隊第5大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

法籍交換生在觀霧森林瀑布步道摔傷昏迷，保七觀霧小隊救援送醫。（保七總隊第5大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

法籍交換學生保羅，日前才由法國來到台灣進入新北市新莊區輔仁大學就讀，29日上午，保羅獨自一人前往苗栗縣泰安縣觀霧國家森林遊樂區瀑布步道健行，卻在步道1.2公里處摔傷，保七總隊第5大隊觀霧小隊立即會同雪管處觀霧管理站、林保署人員趕往救援，順利將保羅救出送醫，幸無大礙。

保七總隊第五大隊觀霧小隊29日上午9時許，接獲楊姓民眾報案指稱，在觀霧國家森林遊樂區瀑布步道1.2公里處，有名法國遊客不慎跌倒全身多處受傷，因對方尚未申請台灣手機門號無法求助，幸好遇到熱心民眾協助求救。

警方與雪霸國家公園管理處觀霧管理站、林保署新竹分署人員共組救難小組，立即攜帶急救包趕赴現場，找到傷者了解後得悉，這名法國遊客保羅是輔仁大學的交換學生，甫於9月4日來到台灣，他獨自於28日下午16時搭乘台灣好行公車到達觀霧遊樂區，隨即前往瀑布步道行走，因下午大雨步道濕滑不慎摔倒昏迷，等醒來時已經深夜23時，因頭昏及流血過多，其中以臉部近10公分撕裂傷深度極深最為嚴重，只好等到隔日再行動。

隔天上午保羅在瀑布步道1.2公里處遇到本地熱心民眾協助報案，才得以獲救，經救護車送台大醫院竹東分院就醫後，由輔仁大學校方派員協助後續照顧。

保七警提醒，觀霧遊憩區海拔2000公尺，山嵐繚繞有如仙境，但時序進入秋冬季節，日夜溫差大要注意保暖，且山區午後容易下雨，山路更是濕滑，山友們登山健行一定要特別謹慎小心。