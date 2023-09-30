健康意識普及，現代人努力培養健康的飲食習慣。有「無毒教母」之稱的譚敦慈表示，她個人採3種飲食態度，包括不使用複合型調味粉、不吃自製釀造物、不喝火鍋湯也少煮湯。其中，許多人喜歡自製釀造物，但過程若未能妥善控溫、控濕，恐產生黃麴毒素等毒素，會嚴重傷害肝腎功能。

林口長庚護理師譚敦慈在《今天大小事》表示，她非常重視飲食的健康，她採取3原則：不吃複合型調味粉、不吃自製醃造品、不喝火鍋湯且少煮湯。在烹煮食物時，她使用最簡單的調味料，例如鹽、黑胡椒，並堅持少油、少油、少糖，絕不用複合型調味料。

其次為不吃自製釀造物。她表示，世界衛生組織指出，醃漬物可能引發腸胃道的癌症。許多人認為，自製的釀造物較安全，但事實上，因釀造過程需有良好的控溫、控濕，否則易出現黃麴毒素。此外，自釀醃漬或優格等發酵類食物時，過程中即使遭毒素或細菌感染，一般自製者也未必能察覺，因而中毒或造成肝腎附負擔，「因此，愛吃醃漬物的人應購買大廠製造的醃漬物，遠較自己釀造來的安全。」

第三則為不喝火鍋湯、少煮湯。譚敦慈表示，有研究指出，火鍋湯在烹煮後的30分鐘內，硝酸鹽會持續飆升，因此火鍋湯有害健康。此外，臨床上遇到甫手術後的病人喝鱸魚湯、不吃鱸魚，導致開刀後的傷口遲遲無法癒合，就是因為鱸魚湯中的鱸魚，因此只喝湯會導致蛋白質攝取不足、傷口難以癒合。」

營養師許育禎也曾在其臉書粉專「Ivy營養師的健康教室」提醒，火鍋湯經多種食物烹煮後，不僅熱量過高，鈉含量也高，會傷害心血管健康，建議民眾少喝湯。