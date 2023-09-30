找到了！明揚爆炸第9天 尋獲最後一名罹難員工遺骸 09:552023/09/30 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 明揚爆炸第9天 疑似尋獲最後罹難員工。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明揚國際屏東工廠22日爆炸，造成9死1失聯百餘人輕重傷，屏縣府30日持續搜救失聯的傅姓員工，稍早8時45分，疑似找到尋獲最後1位罹難員工。 空軍士兵載男大生「高雄式左轉」 轎車撞上噴飛1人命危 屏東槍擊原因曝光！酒後口角 馬自達槍手攔BMW 狂轟16槍 警臨檢攔千萬賓士G63 駕駛因做這些慘吞6張罰單 #明揚爆炸 #失聯員工 #最後一位員工 #罹難 #尋獲遺骸 也許您會感興趣 推薦閱讀 找到了！ 台南嬤騎腳踏車走失4天 被尋獲躺在50公尺深山谷 18:392023/09/29 社會 明揚屏東廠爆炸！協理450萬交保遭限制出海、出境 10:582023/09/29 社會 屏東惡火第6天！ 明揚協理現身殉職勇消靈堂「90度鞠躬」致歉 10:072023/09/27 社會 明揚惡火檢方出手！ 搜索帶回董事長、總經理 「訊後交保」金額曝 22:032023/09/27 社會 中秋烤肉驚傳意外！ 汐止3男滅火器噴瓦斯罐導致爆炸受傷 20:192023/09/28 社會 機器比人民還值錢！他揭明揚「責任險保額很低」 黃天牧支持修法 19:482023/09/27 財經 明揚董座首度現身靈堂上香！ 勇消施寶翔家屬「拒絕見面」 15:122023/09/27 社會 明揚爆炸案 重傷勇消妻「253字」深情喊話：我們都等你回家 10:282023/09/27 社會 明揚惡火今「頭七」 工廠門口舉辦仁波切祈福法會 08:232023/09/28 社會 品觀點｜明安利空出盡？高球旺季來臨 黃世聰分析走勢可能爆量反彈 15:482023/09/27 財經 《動休閒》打入全額交割 明揚第三根跌停爆量敲開 10:482023/09/27 財經 許美雪文官出身遭疑無實務經驗 綠委要求消防署盤查文官 13:192023/09/27 政治 魔神仔牽走？台南83歲老婦騎單車失蹤4天 山區50米深山谷尋獲 07:452023/09/30 社會 影》烏茲別克機場大爆炸 「超巨蕈狀雲」衝天多人傷 10:402023/09/28 國際 烏茲別克首都機場附近倉庫爆炸 釀1死162傷 19:532023/09/28 國際 明揚失聯員工家屬焦急守現場 周春米承諾：搜救行動持續進行 11:482023/09/27 社會 明揚大火 勞動部考慮收回經加區、科學園區勞檢授權 09:272023/09/27 生活 明揚最後失聯員工仍未尋獲 妻小淚喊：等你出來吃中秋烤肉 07:462023/09/29 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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