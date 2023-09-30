台灣三合一星占權威李靜唯老師分析10月吠陀占星運勢指出，10月的天空將會更忙碌、更不尋常，眾多行星過境同時齊聚在天秤座，形成罕見「8星彙沖牡羊座」的凶險相位，即將迎接一個更加動盪不安的月份，東北亞國家可能不小心擦槍走火引發戰爭，或是南美、非洲等國家政變；另外10月政壇會面臨更大的動盪，可能有更勁爆或關於貪腐、情色的醜聞再爆出。

李靜唯指出，10／2水星進入處女座是很旺的相位，處女座強調細節和分析能力，當水星與太陽合相在處女時，人們通常會更注重細節，傾向仔細分析網路傳聞的真假，尤其在職場、學業和日常生活中也會更注重訊息的精確性。

處女座也與健康和營養有關，由於受到太陽的影響將會激發民眾更關注健康。水星進入處女同時也旺到與醫療、旅遊、餐飲相關的服務業，尤其火星10／4離開處女座之後，由於短期沒有受到任何凶星映射，高科技、新能源或人工AI相關領域可能會有新的突破。

李靜唯提到，10／2金星進入獅子座會受到土星相位影響，土星對沖通常會帶來限制和壓力，加上又與逆行木星和羅喉產生相位，要注意金融市場、不動產及汽車業的劇烈震盪。

金星也跟享樂與愛情有關，民眾對奢侈品和娛樂活動的開銷感到受限，意謂著過去一些美好的事物再也回不來了，需要更謹慎管理金錢，避免不必要的浪費和支出。獅子座強調自信和魅力，金星進入將會激發公眾人物注重形象，不過金星受剋還是要特別注意過去累積的業力大爆發，尤其政治圈、娛樂圈、金融圈、運動圈公眾人物更要特別謹言慎行。

李靜唯表示，10／4火星終於離開處女進入天秤座，但會受到木逆、羅喉、計都及土逆相位影響，天秤座與合作協調有關，火星進入可能會造成大至國際間合約協議出現翻盤，小至個人與合夥出現爭議；天秤座與公正和法律有關，和契約、財務有關的問題要特別小心。

10／18太陽進入天秤座與火星合相，同時也受到木星、羅喉、計都的相位影響，激發人們好鬥的精神，太陽會助長火星的殘暴和凶狠，尤其注意政治或外交領袖的意外災難；此外火星的能量會讓人們更容易衝動或鋌而走險。

禍不單行的是10／28有一個非常特殊的星相「8星彙沖牡羊座」，李靜唯解釋，牡羊座與暴力衝突有關，火星與戰爭武器有關，尤其要注意東北亞地緣政治，萬一不小心擦槍走火引發戰爭，或是南美、非洲等國家政變問題。

李靜唯進一步說明，10／28月偏食，月亮所在的位置剛好就在牡羊座，此時位在天秤座的火星、水星、太陽、月亮、木星、計都、羅喉及土星會一同對牡羊座產生沖擊，形成「8星彙沖牡羊座」極凶相位。月食在占星學上代表原本月亮皎潔的光芒受到黑暗遮蔽，意謂可能發生極為負面的事情，這一次受到衝擊的是牡羊座，一旦國與國之間發生經濟或軍事衝突，都可能對歷史產生十分深遠的影響。

關於自然災害方面，李靜唯提醒，10／28後的月偏食和8星彙沖依舊要注意跟水、火、風、土4大元素有關的天災及人禍，例如火災、洪水、地震、颶風、火山爆發，一旦發生將會再度重創農漁業、旅遊、醫療和消防等產業；要留意核電、石油及天然氣的爆炸事故，或是大型建築物及工廠火災。

李靜唯憂心表示，可以預見在即將來臨的2024年，人類將會面臨水資源極度短缺、海洋生態浩劫以及農漁業生產下降，尤其印度、非洲等國家可能會面臨極為嚴竣的飢荒問題。