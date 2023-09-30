36歲女星熊熊（卓毓彤）今年7月閃婚嫁給舊愛Mars，兩人曾在一起3年、分手7年，破鏡重圓不久就決定走入婚姻，近日，熊熊被問認定老公主因，她坦言剛公開在一起時，曾有朋友追問Mars怎麼會跟「負面新聞很多」的熊熊在一起？但Mars不在乎熊熊過往，淡定回應熊熊不是這樣的人，堅定的態度讓熊熊認定對方就是對的人。

熊熊過去可說是緋聞發電機，曾傳與KID、張立東、杜天皓、李唯楓、言明澔和特斯拉男交往，她與特斯拉男孩一度傳出訂婚，卻因不雅片流出告吹。近期，熊熊上《命運好好玩》，表示後來跟老公復合後才知道其實對方一直把想要「一輩子照顧她」放在心上，就算分手也沒交惡，兩人再次交往後，有天Mars表示要去應酬，卻很早回家，讓熊熊好奇是出了什麼事。

【精華版】無視私密片外流風波！熊熊因「這關鍵」認定老公？

Mars一開始稱「沒有很好玩」所以才提早回家，之後才坦言聚會時被問到女朋友是熊熊，遭朋友的朋友酸她負面新聞多，Mars當時淡定表示那是新聞，熊熊私下不是這種人，又因為不想跟人吵架便離開現場，讓熊熊聽了超難過，便反問Mars：「會不會後悔我們復合？」對方回應：「不會，因為日子是我們在過的，而且我知道妳不是這樣子的人」。

熊熊說，兩人宣布結婚後引來一堆酸言酸語，起初熊熊氣到一個個封鎖酸民帳號，被老公看到後反而安慰她說那些網友並不了解他們，只要他們兩個生活過得開心比較重要，高EQ化解尷尬問題，熊熊更補充說覺得老公是很可靠的人，身邊的閨密當初知道熊熊跟Mars復合也看好他們會結婚，因為覺得熊熊跟Mars交往後，心靈變得很平靜安穩，與過去浮動的狀態不同，讓熊熊也覺得自己選對人。