氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指，最新(29日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(30、1日)兩天微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，東半部有局部短暫雨，大台北局部地區亦偶有短暫雨的機率，背風面桃園以南晴時多雲、近山區午後有局部短暫陣雨。西半部白天仍偏熱，明日北台稍轉涼。今日各地區氣溫：北部23至36度、中部24至35度、南部24至35度、東部24至34度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一(2日)北台灣雨後多雲，花東有局部雨；中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨；下週二(3日)水氣減少、各地晴朗穩定；下週一、二各地早晚偏涼。下週三(4日)水氣漸增，北部、東半部轉雨；下週四、五(5、6日)東半部雨勢大，背風面亦有明顯降雨。

吳德榮提及，最新(29日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，菲律賓東方海面的輕颱「小犬」，其系集平均路徑偏西進行，穿過巴士海峽，下週三至週五(4至6日)影響最大，但其影響與靠近陸地的程度及當時強度相關。最新美國(GEFS)系集模式模擬則顯示，「小犬」除了偏西進行的機率外，在距離呂宋島東方約1千里處，亦有向北迴轉遠離的機率。此皆包括5天後的系集模擬，反映其路徑的「不確定性」，應持續觀察模式的調整，勿急下定論。