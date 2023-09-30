政經方面，美國政府關門的危機急速升溫，由民主黨主導的參議院提出為期七周的臨時撥款計劃，維持政府全面運作至11月中旬，讓國會有更多時間達成從10月1日展開的2024年度預算案。但共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）拒絕讓該計劃提交眾議院表決。共和黨議席過半的眾議院繼續就四政府部門為期一年撥款法案修正案表決，但修正案不太可能被參議院批准。局面僵持不下，聯邦政府早在28日開始通知各部會為關門做準備。日前，高盛經濟師Jan Hatzius指出，聯邦政府10月1日關門的機率達90％，停擺時間則可能持續兩到三周。

此外，還有媒體評論稱，就算法案能即時生效，但最多也只能維持部分機構運作，美國政府關門的危機已不可避免。除了美國的關門風險外，市場還關注美國汽車公會罷工的進度。美國汽車工會（UAW）持續擴大罷工規模，涉及更多福特和通用汽車的工廠工人，日前，汽車工會宣布下調加薪幅度至30%，而福特已經提出20%的加薪，另外還有生活補貼，但仍遭工會的拒絕，工會人員表示，如果談判沒有進展，還會再擴大罷工。數據方面，美國商務部29日公布最新聯準會（Fed）青睞的通膨指標：8月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增3.9％，創兩年來最小增幅，示Fed打擊通膨努力逐漸奏效，增強市場信心，認為Fed可能年底前不再進一步升息。

美國商務部表示，扣除波動劇烈的食品與能源項目後，8月核心PCE年增3.9％，低於7月經修正後4.3％增幅，且創2020年底最小成長幅度。月增率為0.1％，也略低於市場預期的0.2％。分析師認為，通膨繼續放緩意味著聯準會激進的收息政策正在奏效，但目前的挑戰是，核心PCE增速仍是聯準會通膨目標的兩倍，這將導致聯準會一職不排除再度升息的可能。而這份新的數據至少降低了近期重啟升息的可能性。