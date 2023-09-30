國民黨高雄市第八選區（旗津、前鎮、小港）立委參選人李明璇，經常在臉書分享跑行程遇到的事情，而她今(30日)在臉書透露，前一晚中秋晚會眾多，加上沿路騎樓家家戶戶都在烤肉，都會拜託助理放自己下車，把握機會讓更多人認識，於是一直到凌晨3時30分才就寢，但是5時40分就出門，會如此瘋狂就是想讓大家感受到「想改變國家的渴望」。

李明璇在臉書分享，昨晚沿路騎樓家家戶戶都在烤肉，於是把握機會讓更多人認識自己，所以一不小心就到半夜才回家，吃個晚餐、洗個澡就凌晨了，但依然準時5點起床，直衝大林蒲和鳳鼻頭，因為有一位前里長告知，今天有民眾要搭遊覽車出遊，於是立馬答應對方，要到場向民眾打招呼。

不只如此，李明璇更透露，到了鳳鼻頭，順道沿路跟之前介紹過的銅板美食早餐店老闆娘打招呼，然後經過菜市場，發現還有時間，決定直接原地開始掃街，從6點到8點，由19歲的助理拿手板、背一袋文宣小物，自己在前方一個一個跟買菜的大哥大姐問候，過了非常充實的早晨。

此篇貼文曝光一小時的時間已有超過3000人按讚，有網友就說「真的太拚了」、「辣個女生為了理想、只睡了二小時」、「健康還是要注意」、「滿滿衝勁的牡羊、加油歐！下架民進黨」。