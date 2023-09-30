台中之光楊勇緯拿下台灣亞運柔道史上首面金牌，昨天晚上運動局長李昱叡代表市長盧秀燕親自前往桃園國際機場第二航廈接機，今天下午盧秀燕也將親自到楊勇緯老家后里祝賀。

運動局長李昱叡表示，盧市長相當關心勇緯的賽事情形，決賽時刻也與大家一樣關注賽事，看見勇緯奪牌後流下男兒淚，則相當心疼，因此第一時間在臉書發表「抱抱」照，表達對勇緯的疼惜，並恭賀勇緯再度創下歷史佳績，也預計在天下午辦理盛大歡迎會，迎接台灣、台中之光。

李昱叡昨天到機場接機，勉勵楊勇緯繼續再接再厲，市府會繼續支持他迎接明年的巴黎奧運，同時也向楊勇緯的哥哥楊俊霆、亞運女子柔道好手林真豪與劉文等教練致上恭賀與感謝之意。李昱叡指出，楊勇緯這次勇奪金牌是他個人大賽的首金、台灣在亞運的第100面金牌，更是亞運柔道隊史首金，意義非凡。

楊勇緯則表示，感謝台中市政府的支持與協助，返國看到這麼多支持的朋友到機場接機，非常感動。

運動局指出，此屆亞運台灣代表隊派出521名選手競逐32種競賽，其中台中市籍選手計51人參加20種運動競賽。近年楊勇緯在國、內外個大賽場上表現相當傑出，屢屢摘金為台灣柔道史創下不少紀錄，台中市積極照顧運動選手，盧市長上任後逐步推動獎勵措施，除了原有一次性體育獎金外，也增訂「台中市績優運動選手培訓獎助金」，逐步優化獎勵機制，給予優秀運動員最實質的助益。